नवा टायर घेताना हे रंगीत चिन्ह कधी पाहिलेत का?

Automobile

17 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

हे डॉट्स काय असतात?

नवीन टायरवर दिसणारे लाल आणि पिवळे डॉट्स हे सजावटीसाठी नसतात. टायर योग्य प्रकारे बसवण्यासाठी उत्पादकांनी दिलेली महत्त्वाची चिन्हे असतात.

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पिवळा डॉट म्हणजे काय?

पिवळा डॉट टायरचा सर्वात हलका (Lightest) भाग दर्शवतो. तो व्हीलच्या वाल्व्ह स्टेमजवळ बसवल्यास टायरचे संतुलन (Balancing) सुधारण्यास मदत होते.

Picture Credit: Pinterest

लाल डॉट म्हणजे काय?

लाल डॉट हा टायरचा सर्वात उंच (High Point) भाग दर्शवतो. काही व्हील्सवर असलेल्या चिन्हाशी तो जुळवून बसवला जातो. ज्यामुळे टायर अधिक अचूकपणे फिट होतो.

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही डॉट्स असतील तर?

जर टायरवर लाल आणि पिवळे दोन्ही डॉट्स असतील, तर कोणत्या चिन्हाला प्राधान्य द्यायचे हे व्हील उत्पादकाच्या सूचनांवर अवलंबून असते.

Picture Credit: Pinterest

प्रत्येक टायरवर असतात का?

नाही. सर्व कंपन्या किंवा प्रत्येक मॉडेलवर हे डॉट्स असतीलच असे नाही. त्यामुळे टायरनुसार फरक असू शकतो.

Picture Credit: Pinterest

रायडरने याकडे लक्ष द्यावे का?

टायर स्वतः बसवत नसाल, तर हे काम प्रशिक्षित मेकॅनिक करतात. मात्र, या चिन्हांचा अर्थ माहिती असल्यास योग्य फिटमेंट समजून घेणे सोपे जाते.

Picture Credit: Pinterest

चुकीची फिटमेंट झाल्यास?

टायर चुकीच्या पद्धतीने बसवला तर अतिरिक्त व्हील बॅलन्सिंगची गरज पडू शकते. त्यामुळे योग्य फिटमेंट महत्त्वाची ठरते.

Picture Credit: Pinterest

टायरचे संतुलन 

टायरवरील लाल आणि पिवळे डॉट्स हे टायरचे संतुलन आणि अचूक फिटमेंट लक्षात घेऊन दिलेले तांत्रिक मार्क्स असतात. त्यामुळे नवीन टायर बसवताना त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

Picture Credit: Pinterest

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