नवीन टायरवर दिसणारे लाल आणि पिवळे डॉट्स हे सजावटीसाठी नसतात. टायर योग्य प्रकारे बसवण्यासाठी उत्पादकांनी दिलेली महत्त्वाची चिन्हे असतात.
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पिवळा डॉट टायरचा सर्वात हलका (Lightest) भाग दर्शवतो. तो व्हीलच्या वाल्व्ह स्टेमजवळ बसवल्यास टायरचे संतुलन (Balancing) सुधारण्यास मदत होते.
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लाल डॉट हा टायरचा सर्वात उंच (High Point) भाग दर्शवतो. काही व्हील्सवर असलेल्या चिन्हाशी तो जुळवून बसवला जातो. ज्यामुळे टायर अधिक अचूकपणे फिट होतो.
Picture Credit: Pinterest
जर टायरवर लाल आणि पिवळे दोन्ही डॉट्स असतील, तर कोणत्या चिन्हाला प्राधान्य द्यायचे हे व्हील उत्पादकाच्या सूचनांवर अवलंबून असते.
Picture Credit: Pinterest
नाही. सर्व कंपन्या किंवा प्रत्येक मॉडेलवर हे डॉट्स असतीलच असे नाही. त्यामुळे टायरनुसार फरक असू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
टायर स्वतः बसवत नसाल, तर हे काम प्रशिक्षित मेकॅनिक करतात. मात्र, या चिन्हांचा अर्थ माहिती असल्यास योग्य फिटमेंट समजून घेणे सोपे जाते.
Picture Credit: Pinterest
टायर चुकीच्या पद्धतीने बसवला तर अतिरिक्त व्हील बॅलन्सिंगची गरज पडू शकते. त्यामुळे योग्य फिटमेंट महत्त्वाची ठरते.
Picture Credit: Pinterest
टायरवरील लाल आणि पिवळे डॉट्स हे टायरचे संतुलन आणि अचूक फिटमेंट लक्षात घेऊन दिलेले तांत्रिक मार्क्स असतात. त्यामुळे नवीन टायर बसवताना त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
Picture Credit: Pinterest