Bluetooth Earbuds आज जवळपास प्रत्येकाकडे आहेत. पण ते पटकन खराब का होतात?
सर्वात मोठं कारण म्हणजे छोटी Battery. वारंवार Charging मुळे Battery Health कमी होते.
Overcharging आणि चुकीचा Charger वापरल्यानेही Earbuds लवकर खराब होऊ शकतात.
घाम, धूळ आणि पाणी यामुळे Internal Components वर परिणाम होतो.
Earbuds खाली पडल्यास आतल्या tiny circuits ला नुकसान होऊ शकतं.
कमी Quality Charging Case मुळे Battery Issues वाढू शकतात.
High Volume वर सतत Music ऐकल्यास Speaker Drivers कमजोर होऊ शकतात.
Software Bugs आणि Connectivity Problems मुळेही अनेकांना त्रास होतो.
Original Charger वापरणं आणि Earbuds स्वच्छ ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे.
योग्य काळजी घेतली तर Bluetooth Earbuds जास्त काळ टिकू शकतात!
