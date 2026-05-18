Bluetooth Earbuds पटकन खराब का होतात?

18 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Bluetooth Earbuds आज जवळपास प्रत्येकाकडे आहेत. पण ते पटकन खराब का होतात?

वारंवार चार्जिंग करणे

सर्वात मोठं कारण म्हणजे छोटी Battery. वारंवार Charging मुळे Battery Health कमी होते.

चुकीचा चार्जर वापरणे

Overcharging आणि चुकीचा Charger वापरल्यानेही Earbuds लवकर खराब होऊ शकतात.

घाम, धूळ आणि पाणी यामुळे Internal Components वर परिणाम होतो.

Internal Components वर परिणाम

Earbuds खाली पडल्यास आतल्या tiny circuits ला नुकसान होऊ शकतं.

Earbuds खाली पडणे

कमी Quality Charging Case मुळे Battery Issues वाढू शकतात.

बॅटरी प्रॉब्लेम

High Volume वर सतत Music ऐकल्यास Speaker Drivers कमजोर होऊ शकतात.

सतत Music ऐकणे

Software Bugs आणि Connectivity Problems मुळेही अनेकांना त्रास होतो.

Connectivity Problems

Original Charger वापरणं आणि Earbuds स्वच्छ ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे.

ओरिजनल चार्जर वापरणे

योग्य काळजी घेतली तर Bluetooth Earbuds जास्त काळ टिकू शकतात!

योग्य काळजी घेणे

