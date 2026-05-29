गाडीचे Headlights पिवळे का पडतात? जाणून घ्या कारणं

Automobile

29 May, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

तुम्ही अनेकदा पाहिलं असेल की वेळेनुसार कारचे हेडलाइट्स पिवळे पडतात.

हेडलाइट्स पिवळे पडणे

Img Source: Pinterest 

गाडीच्या हेडलाइट्स पिवळ्या होण्यामागे अनेक कारणं असू शकतात. 

अनेक कारणं

याचे पहिले कारण म्हणजे सूर्याची अतिनील किरणे हेडलाइट्सच्या प्लास्टिकला नुकसान पोहोचवतात. 

सूर्याची अतिनील किरणे

लेन्सवर UV-Coated थर 

आणि दुसरे एक कारण म्हणजे, फॅक्टरीतून लेन्सवर UV-Coated थर येतो. जो कालांतराने घासतो. 

धूळ माती, डांबराचे कण 

अनेकदा असेही दिसून येते की धूळ माती आणि डांबराचे कण प्लास्टिकच्या पृष्ठभागावर जमा होतात आणि हेडलाईट पिवळी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

प्लास्टिक Oxidize होते

यासोबतच वातावरणातील धूर आणि रसायनांच्या संपर्कात आल्याने प्लास्टिक Oxidize होते. ज्यामुळे हेडलाइट्स पिवळी पडण्याचे मुख्य कारण आहे.

जास्त उष्णता निर्माण होते

तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त बल्ब लावल्यास जास्त उष्णता निर्माण होते. ज्यामुळे प्लास्टिक पिवळे आणि खराब होते.

सुरक्षात्मक UV कोटिंग

यापासून वाचण्यासाठी, हेडलाइट्स स्वच्छ केल्यानंतर त्यावर सुरक्षात्मक UV कोटिंग करणे आवश्यक आहे.

टूथपेस्ट आणि बेकिंग सोडा

टूथपेस्ट आणि बेकिंग सोडा वापरुन हेडलाइट्सचा पिवळेपणा साफ करता येतो. 

Automatic Car मध्ये Petrol जास्त खर्च होतं का?

पुढे वाचा