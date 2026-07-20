इलेक्ट्रिक वायरचे रंग फक्त शोभेसाठी नसतात!

Automobile

20 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

रंगाचे अर्थ

प्रत्येक रंगाचा एक ठराविक अर्थ आणि उपयोग असतो. त्यामुळे वायर ओळखणे, दुरुस्ती करणे आणि सुरक्षितपणे काम करणे सोपे होते.

Picture Credit: Pinterest

लाल रंगाची वायर

लाल रंगाची वायर लाल रंगाची वायर सामान्यतः फेज (Live) दर्शवते. यामधून विद्युत प्रवाह येत असल्याने तिच्यावर काम करताना विशेष काळजी घ्यावी लागते.

Picture Credit: Pinterest

पिवळ्या रंगाची वायर

पिवळ्या रंगाची वायर पिवळा रंग अनेक ठिकाणी दुसरी फेज किंवा विशिष्ट सर्किट दर्शवण्यासाठी वापरला जातो. औद्योगिक आणि थ्री-फेज वायरिंगमध्ये त्याचे महत्त्व अधिक असते.

Picture Credit: Pinterest

निळ्या रंगाची वायर

ही न्यूट्रल (Neutral) वायर असते, जी विद्युत प्रवाहाचा परतीचा मार्ग पूर्ण करून सर्किट कार्यरत ठेवते.

Picture Credit: Pinterest

हिरव्या रंगाची वायर

हिरव्या रंगाची वायर हिरवी वायर म्हणजे अर्थिंग (Earth). विद्युत गळती झाल्यास अतिरिक्त प्रवाह सुरक्षितपणे जमिनीत पाठवून अपघाताचा धोका कमी करण्याचे काम ती करते.

Picture Credit: Pinterest

काळ्या रंगाची वायर

काळ्या रंगाची वायर काळी वायर अनेक पारंपरिक वायरिंग पद्धतींमध्ये न्यूट्रल (Neutral) म्हणून वापरली जाते. ती विद्युत प्रवाहाचा परतीचा मार्ग पूर्ण करते.

Picture Credit: Pinterest

हे रंग का ठरवले गेले?

हे रंग का ठरवले गेले? जगभरात विद्युत सुरक्षेसाठी रंगांची मानके तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिशियनला वायर पटकन ओळखता येते आणि चुकीची जोडणी होण्याची शक्यता कमी होते.

Picture Credit: Pinterest

महत्त्वाची गोष्ट

एक महत्त्वाची गोष्ट वेगवेगळ्या देशांमध्ये किंवा जुन्या-नव्या वायरिंग मानकांमध्ये रंगांमध्ये थोडा फरक असू शकतो. त्यामुळे कोणत्याही वायरवर काम करण्यापूर्वी विद्युत पुरवठा बंद करूनच तपासणी करावी.

Picture Credit: Pinterest

प्रत्येकासाठी फायदेशीर 

निष्कर्ष इलेक्ट्रिक वायरचे रंग हे सुरक्षितता, अचूक ओळख आणि योग्य जोडणीसाठी निश्चित केलेले असतात. त्यामुळे प्रत्येक रंगाचा अर्थ जाणून घेणे प्रत्येकासाठी फायदेशीर ठरते.

Picture Credit: Pinterest

ना पेट्रोलची कटकट, ना मायलेजची चिंता; या गाड्यांची झाली तुफान विक्री; तुम्हीही आजच खरेदी करा!

पुढे वाचा