प्रत्येक रंगाचा एक ठराविक अर्थ आणि उपयोग असतो. त्यामुळे वायर ओळखणे, दुरुस्ती करणे आणि सुरक्षितपणे काम करणे सोपे होते.
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लाल रंगाची वायर लाल रंगाची वायर सामान्यतः फेज (Live) दर्शवते. यामधून विद्युत प्रवाह येत असल्याने तिच्यावर काम करताना विशेष काळजी घ्यावी लागते.
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पिवळ्या रंगाची वायर पिवळा रंग अनेक ठिकाणी दुसरी फेज किंवा विशिष्ट सर्किट दर्शवण्यासाठी वापरला जातो. औद्योगिक आणि थ्री-फेज वायरिंगमध्ये त्याचे महत्त्व अधिक असते.
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ही न्यूट्रल (Neutral) वायर असते, जी विद्युत प्रवाहाचा परतीचा मार्ग पूर्ण करून सर्किट कार्यरत ठेवते.
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हिरव्या रंगाची वायर हिरवी वायर म्हणजे अर्थिंग (Earth). विद्युत गळती झाल्यास अतिरिक्त प्रवाह सुरक्षितपणे जमिनीत पाठवून अपघाताचा धोका कमी करण्याचे काम ती करते.
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काळ्या रंगाची वायर काळी वायर अनेक पारंपरिक वायरिंग पद्धतींमध्ये न्यूट्रल (Neutral) म्हणून वापरली जाते. ती विद्युत प्रवाहाचा परतीचा मार्ग पूर्ण करते.
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हे रंग का ठरवले गेले? जगभरात विद्युत सुरक्षेसाठी रंगांची मानके तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिशियनला वायर पटकन ओळखता येते आणि चुकीची जोडणी होण्याची शक्यता कमी होते.
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एक महत्त्वाची गोष्ट वेगवेगळ्या देशांमध्ये किंवा जुन्या-नव्या वायरिंग मानकांमध्ये रंगांमध्ये थोडा फरक असू शकतो. त्यामुळे कोणत्याही वायरवर काम करण्यापूर्वी विद्युत पुरवठा बंद करूनच तपासणी करावी.
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निष्कर्ष इलेक्ट्रिक वायरचे रंग हे सुरक्षितता, अचूक ओळख आणि योग्य जोडणीसाठी निश्चित केलेले असतात. त्यामुळे प्रत्येक रंगाचा अर्थ जाणून घेणे प्रत्येकासाठी फायदेशीर ठरते.
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