 Story Views अचानक कमी का होतात?

Science Technology

18 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

नियमितता न ठेवणे

खूप दिवस नियमित पोस्ट न केल्याने Views कमी होऊ शकतात.

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Followers कमी Active असल्यास

Followers कमी Active असल्यास Story Reach घटते.

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प्रमोशनल कंटेंट 

सतत प्रमोशनल कंटेंट टाकल्याने लोक Story Skip करतात.

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एकाच वेळी खूप Stories पोस्ट केल्यास View Rate कमी होतो.

खूप Stories पोस्ट करणे

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कमी दर्जाचे फोटो किंवा व्हिडिओ लोकांना आकर्षित करत नाहीत.

कमी दर्जाचे फोटो किंवा व्हिडिओ

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Followers सोबत कमी Interaction झाल्यास Reach कमी होते.

कमी Interaction

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Instagram च्या Algorithm मधील बदलांचाही परिणाम होऊ शकतो.

Instagram च्या Algorithm मधील बदल

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Story ला Replies, Reactions आणि Shares कमी मिळाल्यास Views घटतात.

Replies, Reactions कमी होणे

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नियमित आणि आकर्षक Stories पोस्ट केल्यास Views पुन्हा वाढण्यास मदत होते.

आकर्षक Stories

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