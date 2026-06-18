खूप दिवस नियमित पोस्ट न केल्याने Views कमी होऊ शकतात.
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Followers कमी Active असल्यास Story Reach घटते.
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सतत प्रमोशनल कंटेंट टाकल्याने लोक Story Skip करतात.
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एकाच वेळी खूप Stories पोस्ट केल्यास View Rate कमी होतो.
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कमी दर्जाचे फोटो किंवा व्हिडिओ लोकांना आकर्षित करत नाहीत.
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Followers सोबत कमी Interaction झाल्यास Reach कमी होते.
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Instagram च्या Algorithm मधील बदलांचाही परिणाम होऊ शकतो.
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Story ला Replies, Reactions आणि Shares कमी मिळाल्यास Views घटतात.
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नियमित आणि आकर्षक Stories पोस्ट केल्यास Views पुन्हा वाढण्यास मदत होते.
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