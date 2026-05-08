रस्त्यावरुन बुलेट गेली तरी बऱ्याच लोकांच्या नजरा त्याकडे लागतात. पण, Bullet ची क्रेझ अजूनही कमी का नाही? Bullet लोकांना इतकी का आवडते?
बुलेट फक्त बाईक नाही तर ही एक इमोशन आहे.
बुलेटचा आवाज ऐकताच लोकांचे लक्ष वळते. हा आवाज तिची ओळख बनली आहे.
Royal Enfield रस्त्यावर दिसली की वेगळेच फिल होते. क्लासिक लूकमध्ये ती चारचौघात उठून दिसते.
बाईक चालवताना rider ला प्रिमियम आणि रोयल फिल मिळतो. म्हणून तरुणांमध्ये तिची क्रेझ जबरदस्त आहे.
जुनी Royal Enfield सुद्धा चांगल्या किंमतीत रिसेल होते. Demand कायम हाय असते.
Royal Enfield फक्त Bike नाही...तर ती एक लाईफस्टाईल आहे.
