ट्रॅफिक सिग्नलच्या रंगांमागे दडले आहे रंजक कारण

Automobile

15 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

लाल रंगाचा वापर 

वाहतुकीच्या दिव्यांमध्ये थांबण्याचा संकेत देण्यासाठी लाल रंगाचा वापर केला जातो.

Picture Credit: Pinterest

यासाछी लाल रंगाची केली निवड

लाल रंग निवडण्यात आला कारण तो दुरुन सहज दिसत होता.

Picture Credit: Pinterest

पिवळा रंग

पिवळा रंग सावधगिरी आणि पुढील तयारी दर्शवतो.

Picture Credit: Pinterest

हा रंग चालकांना थांबवण्याचा किंवा पुढे जाण्याचा इशारा देतो.

थांबवण्याचा इशारा

Picture Credit: Pinterest

हिरवा रंग पुढे जाण्याचा आणि सुरक्षितपणे वाहन चालवण्याचा संदेश देतो.

हिरवा रंग

Picture Credit: Pinterest

जगातील बहुतांश देशांमध्ये हे तीन रंग स्विकारण्यात आले आहेत.

तीन रंग

\Picture Credit: Pinterest

हे रंग खराब हवामानात आणि रात्रीच्या वेळीसुद्धा स्पष्टपणे दिसतात.

रात्रीच्या वेळी स्पष्ट दिसते

Picture Credit: Pinterest

पर्ल डीप मड ग्रे आणि रॉस व्हाइट या रंगांमध्ये उपलब्ध असलेल ही ADV बाईक ७५५cc पॅरलल-ट्विन इंजिनद्वारे चालते.

ADV बाईक ७५५cc

Picture Credit: Pinterest

हे रंग वाहतूक व्यवस्था सुरक्षित आणि सुरळीत करण्यास मदत करतात.

सुरक्षित आणि सुरळीत

Picture Credit: Pinterest

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