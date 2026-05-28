जाणून घ्या Bike Mileage कमी होण्याचे कारण

Automobile

28 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

टायर प्रेशर

चुकीचा Tyre Pressure Mileage कमी करू शकतो.

Fuel Quality 

खराब Fuel Quality मुळे Performance कमी होते.

Clutch चा अति वापर

Clutch चा जास्त वापर Fuel Consumption वाढवतो.

वेळेवर Engine Oil न बदलल्यास Mileage कमी होऊ शकते.

Engine Oil न बदलणे

Traffic मध्ये सतत Brake आणि Acceleration मुळे Fuel जास्त खर्च होते.

Brake आणि Acceleration

Chain Maintenance योग्य नसल्यास Engine Power Waste होते.

Chain Maintenance

Regular Service केल्यास Bike पुन्हा चांगले Mileage देऊ शकते.

Service न करणे

