ओल्या रस्त्यावर टायरचा Grip कमी होतो आणि कार घसरू शकते.
Tyre ची पकड कमी झाल्यास Braking आणि Control दोन्ही धोक्यात येतात.
पावसात Speed वाढली की कारवरील कंट्रोल पटकन सुटू शकतो.
रस्त्यावर पाणी साचल्यास Tyre आणि रस्ता यांच्यात पाण्याचा थर तयार होतो.
Wet Road वर अचानक Brake मारल्यास Car Skid होण्याचा धोका वाढतो.
रस्त्यावरचे तेल आणि पावसाचे पाणी मिसळल्याने रस्ता अधिक घसरडा होतो.
अयोग्य Tyre Pressure मुळे Stability कमी होते.
ओल्या रस्त्यावर वेगात Turn घेतल्यास Slip होण्याची शक्यता जास्त असते.
Speed Control ठेवा. चांगले Tyres वापरा. Safe Distance ठेवा. अचानक Brake टाळा. Rain Mode आणि ABS चा योग्य वापर करा.
