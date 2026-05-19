आजकाल Fast Charging मुळे फोन काही मिनिटांत Charge होतो. पण, त्यामुळे तो गरम होतो का? चला जाणून घेऊया कारण.
Fast Charging मध्ये जास्त Power आणि Current वापरला जातो.
Gaming, Video पाहणं किंवा Apps वापरत Charge केल्यास Heat आणखी वाढते.
काही Phones मध्ये Cooling Technology दिली जाते ज्यामुळे Heat कमी होते.
गरम वातावरणात Charging केल्याने फोनचं Temperature पटकन वाढतं.
Original Charger वापरणं आणि Charging दरम्यान Heavy Usage टाळणं फायदेशीर ठरतं.
थोडं गरम होणं सामान्य असू शकतं, पण जास्त Overheating दुर्लक्षित करू नका!
