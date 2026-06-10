Instagram वर Reach अचानक कमी झालाय? जाणून घ्या कारणे

Science Technology

10 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे निकम

अनियमित पोस्टिंग

नियमित पोस्ट न केल्यास Instagram तुमचा कंटेंट कमी लोकांपर्यंत पोहोचवू शकते.

Picture Credit:  pinterest

कमी Engagement

लाईक्स, कमेंट्स आणि शेअर्स कमी मिळाल्यास Reach वर परिणाम होतो.

Picture Credit:  pinterest

चुकीचे Hashtags

असंबंधित किंवा वारंवार तेच Hashtags वापरल्याने Reach कमी होऊ शकते.

Picture Credit:  pinterest

प्लॅटफॉर्मवरील बदलांमुळे कंटेंटची दृश्यमानता प्रभावित होऊ शकते.

Instagram Algorithm मध्ये बदल

Picture Credit:  pinterest

Reels पूर्ण न पाहिल्यास किंवा पटकन स्किप केल्यास Reach घटते.

कमी Watch Time

Picture Credit:  pinterest

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पोस्टची पोहोच मर्यादित होऊ शकते.

Community Guidelines चे उल्लंघन

Picture Credit:  pinterest

तुमचे Followers सक्रिय नसतील तर Engagement आणि Reach दोन्ही कमी होतात.

Followers निष्क्रिय असणे

Picture Credit:  pinterest

धूसर, कमी दर्जाचा किंवा रिपीट कंटेंट कमी Reach मिळवतो.

Content Quality कमी असणे

Picture Credit:  pinterest

सतत विक्री किंवा जाहिरातींचा कंटेंट टाकल्यास लोकांचा प्रतिसाद कमी होतो.

जास्त प्रमोशनल पोस्ट्स

Picture Credit:  pinterest

Followers ऑनलाइन नसताना पोस्ट केल्यास Reach कमी मिळू शकते.

योग्य वेळेला पोस्ट न करणे

Picture Credit:  pinterest

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