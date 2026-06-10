नियमित पोस्ट न केल्यास Instagram तुमचा कंटेंट कमी लोकांपर्यंत पोहोचवू शकते.
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लाईक्स, कमेंट्स आणि शेअर्स कमी मिळाल्यास Reach वर परिणाम होतो.
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असंबंधित किंवा वारंवार तेच Hashtags वापरल्याने Reach कमी होऊ शकते.
Picture Credit: pinterest
प्लॅटफॉर्मवरील बदलांमुळे कंटेंटची दृश्यमानता प्रभावित होऊ शकते.
Picture Credit: pinterest
Reels पूर्ण न पाहिल्यास किंवा पटकन स्किप केल्यास Reach घटते.
Picture Credit: pinterest
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पोस्टची पोहोच मर्यादित होऊ शकते.
Picture Credit: pinterest
तुमचे Followers सक्रिय नसतील तर Engagement आणि Reach दोन्ही कमी होतात.
Picture Credit: pinterest
धूसर, कमी दर्जाचा किंवा रिपीट कंटेंट कमी Reach मिळवतो.
Picture Credit: pinterest
सतत विक्री किंवा जाहिरातींचा कंटेंट टाकल्यास लोकांचा प्रतिसाद कमी होतो.
Picture Credit: pinterest
Followers ऑनलाइन नसताना पोस्ट केल्यास Reach कमी मिळू शकते.
Picture Credit: pinterest