इंटरनेट डेटा पटकन संपतो?

12 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

इंटरनेट डेटा वेगाने संपण्याची काही कारणं जाणून घेऊया. 

बॅकग्राऊंड अ‍ॅप्स

फोनमध्ये अनेक बॅक्रग्राऊंड अ‍ॅप्स सतत इंटरनेट डेटाचा वापर करतात. 

ऑटो अपडेट

अ‍ॅप्स किंवा फोनचे सॉफ्टवेअर ऑटो अपडेट होत असेल तर डेटा लवकर संपतो.  

युट्यूब व्हिडीओ किंवा रिल्स एचडी क्वालिटीमध्ये पाहताना जास्त डेटा वापरला जातो. 

एचडी क्वालिटी

फोटो आणि व्हिडीओचे ऑटो बॅकअप सुरु असल्यास डेटा लवकर संपतो. 

क्लाऊड बॅकअप

इंटरनेट डेटा इतरांसोबत शेअर केल्याने डेटा वेगाने संपतो.

हॉटस्पॉट शेअररिंग

ऑनलाईन गेमिंगसाठी देखील मोठ्या प्रमाणात इंटरनेट डेटा वापरला जातो. 

ऑनलाईन गेमिंग

इंस्टाग्राम, फेसबूक, स्नॅपचॅटसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर जास्त डेटा खर्च होतो.

सोशल मीडिया

