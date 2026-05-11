मोबाईलची Storage पटकन Full का होते?

11 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

सर्वात मोठं कारण

HD Photos आणि 4K Videos खूप जागा घेतात. WhatsApp Forward पण स्टोरेज भरतात.

WhatsApp ऑटो डाऊनलोड

प्रत्येक फोटो, व्हिडिओ आपआप सेव्ह होत असेल कर स्टोरेज पटकन फुल होते. ऑटो डाऊनलोड बंद करा. 

Instagram, Facebook, Games सारखी Apps सतत data साठवत राहतात.

Apps खूप स्पेस घेतात

Apps Temporary Files तयार करतात. हे Cache Delete केल्यास स्पेस मोकळी होऊ शकते.

Cache Files वाढत जातात

एकाच फोटोच्या अनेक कॉपीज फोनमध्ये राहतात. गॅलरी क्लिन करणे आवश्यक आहे.

Contacts Access

PDF, APK, Video डाऊनलोड करुन आपण डिली करायला विसरतो.

डाऊनलोड फोल्डर विसरता

फोन अपडेट्स आणि सिस्टीम फाईल्स देखील स्टोरेज वापरतात.

सिस्टीम फाईल्स

Google Photos किंवा cloud स्टोरेज वापरल्यास फोनची जागा वाचते.

Cloud Backup मदतीला

