फोनची Screen फुटू नये म्हणून Tempered Glass पुरेसा आहे का?

Science Technology

17 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

Tempered Glass स्क्रीनला अतिरिक्त संरक्षण देतो, पण तो प्रत्येक धक्का किंवा प्रत्येक पडण्यापासून स्क्रीन वाचवेल, याची हमी नसते.

Tempered Glass अभेद्य नसतो

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फोन कोपऱ्यावर (Corner) किंवा थेट स्क्रीनवर आदळला, तर धक्क्याचा जोर जास्त असल्याने स्क्रीनला तडा जाऊ शकतो.

पडण्याचा कोन महत्त्वाचा

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स्वस्त किंवा कमी दर्जाचा Tempered Glass अनेकदा योग्य संरक्षण देत नाही. त्यामुळे दर्जेदार आणि योग्य फिटिंग असलेला Glass निवडणं महत्त्वाचं आहे.

निकृष्ट दर्जाचा Glass

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Screen Guard किंवा फोनच्या स्क्रीनवर आधीच छोटा तडा किंवा क्रॅक असेल, तर पुढील धक्क्यात नुकसान वाढण्याची शक्यता जास्त असते.

आधीपासूनच नुकसान असेल तर

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फक्त Tempered Glass पुरेसा नसतो. मजबूत Shock-Absorbing Back Cover वापरल्यास पडताना धक्का कमी होण्यास मदत मिळते.

Back Cover देखील महत्त्वाचा

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फोनच्या मॉडेलनुसार योग्य आकाराचा Tempered Glass नसेल किंवा तो व्यवस्थित बसवलेला नसेल, तर स्क्रीनचे संरक्षण कमी होऊ शकते.

योग्य फिटिंग नसल्यास

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– फोन मागच्या खिशात ठेवू नका. – Crack आलेला Tempered Glass त्वरित बदला. – फोन जड वस्तूंसोबत ठेवणे टाळा. – दर्जेदार Screen Guard आणि Back Cover वापरा.

या चुका टाळा

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Tempered Glass स्क्रीनला संरक्षण देतो, पण तो 100% सुरक्षिततेची हमी देत नाही. योग्य दर्जाचा Screen Guard, मजबूत Back Cover आणि काळजीपूर्वक वापर केल्यास स्क्रीन फुटण्याचा धोका कमी करता येतो.

निष्कर्ष

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