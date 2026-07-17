Tempered Glass स्क्रीनला अतिरिक्त संरक्षण देतो, पण तो प्रत्येक धक्का किंवा प्रत्येक पडण्यापासून स्क्रीन वाचवेल, याची हमी नसते.
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फोन कोपऱ्यावर (Corner) किंवा थेट स्क्रीनवर आदळला, तर धक्क्याचा जोर जास्त असल्याने स्क्रीनला तडा जाऊ शकतो.
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स्वस्त किंवा कमी दर्जाचा Tempered Glass अनेकदा योग्य संरक्षण देत नाही. त्यामुळे दर्जेदार आणि योग्य फिटिंग असलेला Glass निवडणं महत्त्वाचं आहे.
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Screen Guard किंवा फोनच्या स्क्रीनवर आधीच छोटा तडा किंवा क्रॅक असेल, तर पुढील धक्क्यात नुकसान वाढण्याची शक्यता जास्त असते.
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फक्त Tempered Glass पुरेसा नसतो. मजबूत Shock-Absorbing Back Cover वापरल्यास पडताना धक्का कमी होण्यास मदत मिळते.
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फोनच्या मॉडेलनुसार योग्य आकाराचा Tempered Glass नसेल किंवा तो व्यवस्थित बसवलेला नसेल, तर स्क्रीनचे संरक्षण कमी होऊ शकते.
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– फोन मागच्या खिशात ठेवू नका. – Crack आलेला Tempered Glass त्वरित बदला. – फोन जड वस्तूंसोबत ठेवणे टाळा. – दर्जेदार Screen Guard आणि Back Cover वापरा.
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Tempered Glass स्क्रीनला संरक्षण देतो, पण तो 100% सुरक्षिततेची हमी देत नाही. योग्य दर्जाचा Screen Guard, मजबूत Back Cover आणि काळजीपूर्वक वापर केल्यास स्क्रीन फुटण्याचा धोका कमी करता येतो.
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