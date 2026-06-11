Google Maps वापरताना बॅटरी झपाट्याने का कमी होते?

Science Technology

11 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Google Maps

नेव्हिगेशनसाठी Google Maps उपयुक्त असले तरी ते फोनची बॅटरी तुलनेने जास्त वापरू शकते.

Picture Credit:  pinterest

 GPS वापर

मार्ग दाखवण्यासाठी ॲप सतत GPS वापरत असते, ज्यामुळे ऊर्जेचा वापर वाढतो.

Picture Credit:  pinterest

लोकेशन अपडेट्स

रिअल-टाइम लोकेशन अपडेट्समुळे फोनला सतत तुमचे स्थान शोधावे लागते.

Picture Credit:  pinterest

वाहतूक, रस्ते आणि पर्यायी मार्गांची माहिती मिळवण्यासाठी इंटरनेट सतत सक्रिय राहते.

इंटरनेट राहते सक्रिय

Picture Credit:  pinterest

नेव्हिगेशनदरम्यान स्क्रीन बराच वेळ चालू राहते, त्यामुळेही बॅटरीचा वापर वाढतो.

बॅटरीचा वापर 

Picture Credit:  pinterest

व्हॉइस गाईडन्स आणि बॅकग्राउंड प्रोसेसिंगमुळे फोनवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.

फोनवर अतिरिक्त ताण

Picture Credit:  pinterest

कमकुवत नेटवर्क असलेल्या भागात फोन सिग्नल शोधण्यासाठी अधिक ऊर्जा खर्च करतो.

फोन सिग्नल 

Picture Credit:  pinterest

लांब प्रवासात चार्जर वापरणे किंवा स्क्रीन ब्राइटनेस कमी ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते.

स्क्रीन ब्राइटनेस

Picture Credit:  pinterest

ऑफलाइन मॅप्स डाउनलोड करून ठेवल्यास डेटा आणि काही प्रमाणात बॅटरीची बचत होऊ शकते.

ऑफलाइन मॅप्स 

Picture Credit:  pinterest

Google Maps उपयुक्त आहे, पण त्याचा वापर करताना बॅटरीकडे लक्ष देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

बॅटरी

Picture Credit:  pinterest

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