नेव्हिगेशनसाठी Google Maps उपयुक्त असले तरी ते फोनची बॅटरी तुलनेने जास्त वापरू शकते.
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मार्ग दाखवण्यासाठी ॲप सतत GPS वापरत असते, ज्यामुळे ऊर्जेचा वापर वाढतो.
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रिअल-टाइम लोकेशन अपडेट्समुळे फोनला सतत तुमचे स्थान शोधावे लागते.
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वाहतूक, रस्ते आणि पर्यायी मार्गांची माहिती मिळवण्यासाठी इंटरनेट सतत सक्रिय राहते.
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नेव्हिगेशनदरम्यान स्क्रीन बराच वेळ चालू राहते, त्यामुळेही बॅटरीचा वापर वाढतो.
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व्हॉइस गाईडन्स आणि बॅकग्राउंड प्रोसेसिंगमुळे फोनवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
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कमकुवत नेटवर्क असलेल्या भागात फोन सिग्नल शोधण्यासाठी अधिक ऊर्जा खर्च करतो.
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लांब प्रवासात चार्जर वापरणे किंवा स्क्रीन ब्राइटनेस कमी ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते.
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ऑफलाइन मॅप्स डाउनलोड करून ठेवल्यास डेटा आणि काही प्रमाणात बॅटरीची बचत होऊ शकते.
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Google Maps उपयुक्त आहे, पण त्याचा वापर करताना बॅटरीकडे लक्ष देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
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