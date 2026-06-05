TWS Earbuds मध्ये अतिशय लहान बॅटरी असते, त्यामुळे तिचे आयुष्य तुलनेने कमी असते.
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दररोज अनेक वेळा चार्ज केल्याने बॅटरीचे चार्ज सायकल्स लवकर संपतात.
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सतत पूर्ण चार्ज ठेवणे बॅटरीच्या आरोग्यासाठी चांगले नसते.
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जास्त तापमानात वापर किंवा चार्जिंग केल्यास बॅटरी वेगाने कमजोर होऊ शकते.
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जास्त तापमान बॅटरीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते. इअरबड्स थेट सूर्यप्रकाशात किंवा गरम ठिकाणी ठेवणे टाळा.
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वारंवार जलद चार्जिंगमुळे बॅटरीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
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केसमध्ये सतत ठेवलेले Earbuds वारंवार चार्ज होत राहतात.
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लिथियम-आयन बॅटरी कालांतराने क्षमता गमावते, हे सामान्य आहे.
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अति उष्णता टाळा, गरज नसताना चार्जिंग करू नका आणि दर्जेदार चार्जर वापरा.
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