TWS Earbuds ची बॅटरी लवकर खराब का होते? जाणून घ्या कारणे

Automobile

05 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

छोट्या बॅटरीची मर्यादा

TWS Earbuds मध्ये अतिशय लहान बॅटरी असते, त्यामुळे तिचे आयुष्य तुलनेने कमी असते.

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वारंवार चार्जिंग

दररोज अनेक वेळा चार्ज केल्याने बॅटरीचे चार्ज सायकल्स लवकर संपतात.

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100% चार्ज ठेवण्याची सवय

सतत पूर्ण चार्ज ठेवणे बॅटरीच्या आरोग्यासाठी चांगले नसते.

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जास्त तापमानात वापर किंवा चार्जिंग केल्यास बॅटरी वेगाने कमजोर होऊ शकते.

उष्णतेचा परिणाम

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जास्त तापमान बॅटरीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते. इअरबड्स थेट सूर्यप्रकाशात किंवा गरम ठिकाणी ठेवणे टाळा.

उष्णतेपासून दूर ठेवा

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वारंवार जलद चार्जिंगमुळे बॅटरीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.

फास्ट चार्जिंगचा प्रभाव

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केसमध्ये सतत ठेवलेले Earbuds वारंवार चार्ज होत राहतात.

चार्जिंग केसही कारणीभूत

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लिथियम-आयन बॅटरी कालांतराने क्षमता गमावते, हे सामान्य आहे.

बॅटरी कालांतराने क्षमता गमावते

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अति उष्णता टाळा, गरज नसताना चार्जिंग करू नका आणि दर्जेदार चार्जर वापरा.

महत्त्वाची गोष्ट

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