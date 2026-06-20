बाईकची चेन सतत वापरामुळे हळूहळू ताणली जाते.
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खड्डे आणि खराब रस्त्यांमुळे चेनवर अतिरिक्त ताण येतो.
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नियमित ल्युब्रिकेशन न केल्यास चेन लवकर झिजते.
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जास्त वजन घेऊन प्रवास केल्यानेही चेन सैल होऊ शकते.
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चुकीचे चेन टेन्शन सेटिंग समस्या वाढवते.
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सैल चेनमुळे बाईकचा परफॉर्मन्स कमी होऊ शकतो.
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वेळेवर तपासणी आणि देखभाल केल्यास चेनचे आयुष्य वाढते.
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नियमित काळजी घेतल्यास राइड अधिक सुरक्षित आणि स्मूथ राहते.
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