'या'मुळे बाईकची Chain होते Loose

28 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Bike ची Chain सतत सैल होत असेल तर Riding Experience खराब होऊ शकतो.

Chain वर जास्त ताण येणे

अचानक Braking, Rough Riding आणि Overload मुळे Chain वर जास्त ताण येतो.

Lubrication न केल्यास

वेळेवर Lubrication न केल्यास Chain पटकन घासली जाते.

खराब Road वर जास्त वापर केल्याने Chain Adjustment बिघडते.

खराब रस्ता

Sprocket जुने झाल्यास Chain योग्य Grip पकडत नाही.

Sprocket

Chain जास्त Tight ठेवली तरी ती लवकर खराब होऊ शकते.

चैन घट्ट ठेवणे

नियमित Service आणि Cleaning केल्यास Chain ची Life वाढते.

सर्व्हिसिंग

Long Ride आधी Chain Slack आणि Lubrication Check करणे महत्त्वाचे.

लांबचा प्रवास

