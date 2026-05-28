Bike ची Chain सतत सैल होत असेल तर Riding Experience खराब होऊ शकतो.
अचानक Braking, Rough Riding आणि Overload मुळे Chain वर जास्त ताण येतो.
वेळेवर Lubrication न केल्यास Chain पटकन घासली जाते.
खराब Road वर जास्त वापर केल्याने Chain Adjustment बिघडते.
Sprocket जुने झाल्यास Chain योग्य Grip पकडत नाही.
Chain जास्त Tight ठेवली तरी ती लवकर खराब होऊ शकते.
नियमित Service आणि Cleaning केल्यास Chain ची Life वाढते.
Long Ride आधी Chain Slack आणि Lubrication Check करणे महत्त्वाचे.
