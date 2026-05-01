बाईक बंद केल्यावर टिक-टिक असा आवाज का येतो?

01 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

तुम्ही तुमची बाईक चालवून पार्क करता, तेव्हा इंजिन बंद केल्यावर त्यातून टिकटिक असा आवाज येऊ लागतो. तो कशामुळे येतो माहिती आहे का?

बरेच लोक याला इंजिनची समस्या मानतात. 

पण, वास्तविक पाहता ही एक सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया आहे.

बाईक चालू असते तेव्हा तिचे इंजिन आणि सायलेन्सर खूप गरम होतात.

ज्यामुळे धातूचे भाग थोडेसे प्रसरण पावतात.

इंजिन बंद केल्यावर जेव्हा हे भाग हळूहळू थंड होतात. तेव्हा ते आकुंचन पावून त्याच्या मूळ स्थितीत परत येऊ लागतात. ज्यामुळे हा आवाज येतो.

आधुनिक बाईक्सच्या सायलेन्सरमध्ये कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर बसवलेला असतो.ज्यामुळे प्रदूषण कमी होते.

हा भाग अतिशय उच्च तापमानात काम करतो आणि थंड होत असताना येणारा बहुतेक टिक-टिक आवाज येथूनच येतो.

हा आवाज पूर्णपणे सामान्य आहे आणि काळजी करण्याची गरज नाही. सहसा, गाडी पार्क केल्यानंतर ५ ते १० मिनिटांनी तो आपोआप थांबतो. 

