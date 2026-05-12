गाडी वारंवार गरम होतेय? दुर्लक्ष केल्यास इंजिनचे होते नुकसान

Automobile

12 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Coolant कमी असणे

इंजिन थंड ठेवण्यासाठी Coolant महत्त्वाचा असतो. Coolant कमी झाल्यास इंजिन पटकन Overheat होऊ शकते.

Radiator मध्ये समस्या

Radiator लीक झाल्यामुळे heat योग्यरित्या बाहेर पडत नाही.

Engine Oil कमी असणे

इंजिन ऑईल फक्त Lubrication करत नाही, तर इंजिन थंड ठेवायलाही मदत करते.

कूलिंग फॅन नीट काम करत नसेल तर ट्रॅफिकमध्ये इंजिन जास्त गरम होऊ शकते.

कूलिंग फॅन बंद पडणे

वॉटर पंप Coolant फिरवत असतो. तो खराब झाल्यास कूलिंग सिस्टम नीट काम करत नाही.

वॉटर पंप खराब होणे

Thermostat Valve अडकला तर Coolant Flow थांबतो आणि इंजिन तापू लागते.

Thermostat Fault

सतत हाय स्पीड ड्राईव्हिंग, ओव्हरलोडिंग किंवा चढावर गाडी चालवल्यास इंजिनवर ताण वाढतो.

जास्त Load किंवा हार्ड Driving तपासणी करुन घ्या

