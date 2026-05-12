इंजिन थंड ठेवण्यासाठी Coolant महत्त्वाचा असतो. Coolant कमी झाल्यास इंजिन पटकन Overheat होऊ शकते.
Radiator लीक झाल्यामुळे heat योग्यरित्या बाहेर पडत नाही.
इंजिन ऑईल फक्त Lubrication करत नाही, तर इंजिन थंड ठेवायलाही मदत करते.
कूलिंग फॅन नीट काम करत नसेल तर ट्रॅफिकमध्ये इंजिन जास्त गरम होऊ शकते.
वॉटर पंप Coolant फिरवत असतो. तो खराब झाल्यास कूलिंग सिस्टम नीट काम करत नाही.
Thermostat Valve अडकला तर Coolant Flow थांबतो आणि इंजिन तापू लागते.
सतत हाय स्पीड ड्राईव्हिंग, ओव्हरलोडिंग किंवा चढावर गाडी चालवल्यास इंजिनवर ताण वाढतो.
