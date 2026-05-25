Charging Cable हा रोज वापरला जाणारा Accessory असल्यामुळे त्यावर सतत ताण येतो.
वारंवार Bend केल्याने आतल्या Wires तुटू शकतात.
Cable ऐवजी Wire पकडून ओढल्यास Connector सैल होऊ शकतो.
कमी दर्जाच्या Cable मध्ये Material आणि Protection कमी असते.
गेमिंग किंवा सतत वापरामुळे Cable वर अधिक Pressure येतो.
जास्त उष्णता किंवा पाणी Cable च्या Performance वर परिणाम करू शकते.
Cable घट्ट गुंडाळल्यास आतल्या Wires खराब होऊ शकतात.
हलक्या हाताने वापरा. Original किंवा Certified Cable घ्या. Over-Bending टाळा. Dry ठिकाणी Store करा.
थोडी काळजी घेतली तर Charging Cable बराच काळ व्यवस्थित चालू शकतो!
