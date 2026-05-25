तुमच्याही या सवयी Cable ची Life कमी करू शकतात!

Science Technology

25 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

चार्जिंग केबल

Charging Cable हा रोज वापरला जाणारा Accessory असल्यामुळे त्यावर सतत ताण येतो.

Cable जोरात वाकवणे

वारंवार Bend केल्याने आतल्या Wires तुटू शकतात.

Cable ऐवजी Wire पकडून ओढल्यास Connector सैल होऊ शकतो.

फोन ओढून Disconnect करणे

कमी दर्जाच्या Cable मध्ये Material आणि Protection कमी असते.

Cheap Quality Cable वापरणे

गेमिंग किंवा सतत वापरामुळे Cable वर अधिक Pressure येतो.

Charging दरम्यान फोन वापरणे

जास्त उष्णता किंवा पाणी Cable च्या Performance वर परिणाम करू शकते.

Heat आणि Moisture

Cable घट्ट गुंडाळल्यास आतल्या Wires खराब होऊ शकतात.

Cable नीट Store न करणे

हलक्या हाताने वापरा. Original किंवा Certified Cable घ्या. Over-Bending टाळा. Dry ठिकाणी Store करा.

Cable ची Life वाढवण्यासाठी

थोडी काळजी घेतली तर Charging Cable बराच काळ व्यवस्थित चालू शकतो!

काळजी घ्या

