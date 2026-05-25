तुमच्या फोनमध्येही ‘ही’ समस्या असू शकते!

25 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Speaker चा आवाज

काही काळानंतर अनेक Smartphones मध्ये Speaker चा आवाज कमी झाल्यासारखा वाटू लागतो.

Dust आणि Dirt जमा होणे

Speaker Grill मध्ये धूळ आणि घाण अडकल्याने आवाज Block होऊ शकतो.

पाण्याचा परिणाम

पाणी किंवा Moisture गेल्यास Speaker ची Quality कमी होऊ शकते.

दीर्घकाळ Full Volume मध्ये Music ऐकल्यास Speaker Damage होऊ शकतो.

High Volume वर सतत वापर

कधी कधी Update नंतर Audio Output मध्ये समस्या येऊ शकते.

Software Bug किंवा Audio Settings

फोन दुसऱ्या Audio Device ला Connect असल्यास Speaker आवाज कमी वाटू शकतो.

Bluetooth Devices Connected असणे

काही Phone Covers Speaker चा आवाज अडवतात.

Cheap Covers किंवा Dirt Blocking

Speaker नियमित Clean करा. फोन पाण्यापासून दूर ठेवा. Full Volume वर दीर्घकाळ वापर टाळा. Software Update ठेवा.

समस्या टाळण्यासाठी

थोडी काळजी घेतली तर मोबाईलचा Speaker बराच काळ Clear आणि Loud राहू शकतो!

मोबाईलचा Speaker

