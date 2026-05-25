काही काळानंतर अनेक Smartphones मध्ये Speaker चा आवाज कमी झाल्यासारखा वाटू लागतो.
Speaker Grill मध्ये धूळ आणि घाण अडकल्याने आवाज Block होऊ शकतो.
पाणी किंवा Moisture गेल्यास Speaker ची Quality कमी होऊ शकते.
दीर्घकाळ Full Volume मध्ये Music ऐकल्यास Speaker Damage होऊ शकतो.
कधी कधी Update नंतर Audio Output मध्ये समस्या येऊ शकते.
फोन दुसऱ्या Audio Device ला Connect असल्यास Speaker आवाज कमी वाटू शकतो.
काही Phone Covers Speaker चा आवाज अडवतात.
Speaker नियमित Clean करा. फोन पाण्यापासून दूर ठेवा. Full Volume वर दीर्घकाळ वापर टाळा. Software Update ठेवा.
थोडी काळजी घेतली तर मोबाईलचा Speaker बराच काळ Clear आणि Loud राहू शकतो!
