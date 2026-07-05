पावसाळ्यात एसीमधून दुर्गंधी का येते?

Science Technology

5 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

आर्द्रतेचे प्रमाण

पावसाळ्यात हवेत मोठ्या प्रमाणात आर्द्रता असते.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

बुरशी आणि जीवाणू

जेव्हा आर्द्रतेतील हवा एसीच्या थंड भागाला धडकते, तेव्हा बुरशी आणि जीवाणू वाढू लागतात.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

पाईप ब्लॉकेज

अनेकदा एसीचे पाणी निघणारा पाईप ब्लॉक होतो. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

पाईपमधून पाणी बाहेर आले नाही तर संपूर्ण खोलीत वास येऊ लागतो.

लक्षात ठेवा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

एसीच्या एअर फिल्टरमध्ये धूळ आणि घाण जमा झाल्यास एसीमधून वास येऊ लागतो. 

एअर फिल्टर

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आर्द्रतेमुळे अनेकदा एसीमध्ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होऊ शकते. 

शॉर्ट सर्किट

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

शॉर्ट सर्किटमुळे प्लास्टिक जळू शकते आणि संपूर्ण खोलीत वास येऊ लागतो. 

वास येतो

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

एसी बंद करण्यापूर्वी 15 मिनिटे ड्राय मोड किंवा फॅन मोड चालू करा. 

फॅन मोड

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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