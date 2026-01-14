Gen Z ला iPhone चे  इतके वेड का?

Tech

14 January 2026

Author:  मयुर नवले

आज बहुतेक तरुणांकडे आपल्याला आयफोन पाहायला मिळतो.

आयफोन 

Picture Credit: Pinterest

विशेषतः Gen Z तरुणांना आयफोनच हवा असतो.

Gen Z 

मात्र, आजच्या काळात आयफोन हवाहवासा का वाटतो? चला जाणून घेऊयात.

याचे कारण काय?

आयफोन वापरणे हे Gen Z मध्ये 'यशस्वी' आणि 'श्रीमंत' असण्याचे प्रतीक मानले जाते.

सामाजिक स्टेटस

हल्ली इन्स्टाग्रामवर अनेक कंटेंट क्रियेशन करणारे तरुण उत्तम कॅमेरासाठी आयफोनला प्राधान्य देत असतात.

कंटेंट क्रियेशन 

सोशल मीडियावर प्रसिद्ध व्यक्ती आयफोन वापरताना दिसतात, ज्यामुळे तरुणांमध्ये या फोनची मागणी वाढते. 

प्रत्येक इन्फ्लुएन्सरच्या हातात आयफोन

आयफोन हे फक्त एक स्मार्टफोन नसून Gen Z साठी लाइफस्टाइल, स्टेटस आणि कंटेंट निर्मितीचे एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे.

आयफोन महत्वाचा

Honda Unicorn ची ऑन रोड  किंमत किती? 

पुढे वाचा