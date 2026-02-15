भारतात SUVs ला ग्राहक इतका प्रतिसाद का देत आहेत?

Automobile

15 February 2026

Author:  मयुर नवले

भारतीय ऑटो बाजारात SUV वाहनांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 

एसयूव्ही

Picture Credit: Pinterest

चला यामागील कारणांबद्दल जाणून घेऊयात. 

यामागील कारण काय? 

भारतीय रस्त्यांची परिस्थिती लक्षात घेता खड्डे, स्पीड ब्रेकर आणि खराब रस्त्यांवर SUV सहज चालते.

हाय ग्राउंड क्लीअरन्स

SUV चे उंच आणि रुंद डिझाइन रस्त्यावर आकर्षक आणि प्रभावी दिसते, त्यामुळे अनेक ग्राहकांना ती अधिक पसंत पडते.

दमदार रोड प्रेझेन्स 

मोठी केबिन, अधिक लेगरूम आणि बूट स्पेस कुटुंबासोबत प्रवासासाठी सोयीची ठरते.

जास्त स्पेस

आधुनिक SUV मध्ये टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, ADAS, क्रूझ कंट्रोल यासारखे प्रगत फीचर्स उपलब्ध असतात.

फीचर्सने परिपूर्ण मॉडेल्स

पेट्रोल, डिझेल, CNG तसेच इलेक्ट्रिक SUV चे पर्याय उपलब्ध असल्याने ग्राहकांना निवडीची संधी मिळते.

इंजिन पर्यायांची विविधता

SUV ची मागणी जास्त असल्याने तिची Resale Value इतर सेगमेंटपेक्षा तुलनेने चांगली राहते.

रीसेल व्हॅल्यू जास्त

