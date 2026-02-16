हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी काय खावे, जाणून घ्या

Lifestyle

16  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

हिमोग्लोबिन हे रक्तात असलेले एक प्रथिन आहे, जे फुफ्फुसांमधून शरीराच्या प्रत्येक भागात ऑक्सिजन पोहोचवते आणि पेशींना योग्यरित्या कार्य करण्यास मदत करते.

हिमोग्लोबिन का महत्त्वाचे

Picture Credit: Pinterest

जेव्हा हिमोग्लोबिन कमी असते तेव्हा शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. यामुळे अशक्तपणा, थकवा, श्वास घेण्यास त्रास आणि हृदयावर वाढलेला दाब यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

हिमोग्लोबिनची कमतरता

Picture Credit: Pinterest

पालक, मेथी आणि मोहरीसारख्या हिरव्या भाज्यांमध्ये लोह भरपूर प्रमाणात असते. ते नियमितपणे खाल्ल्याने शरीरातील रक्त निर्मिती प्रक्रिया सुधारते आणि हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत होते.

हिरव्या पालेभाज्या

Picture Credit: Pinterest

डाळिंब, बीट, सफरचंद आणि मनुका हे अशक्तपणा कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात. ते शरीराला आवश्यक पोषक तत्वे प्रदान करून हिमोग्लोबिन वाढविण्यास मदत करतात.

लोहयुक्त पदार्थ

Picture Credit: Pinterest

सुकामेवा

हरभरा, मसूर, राजमा आणि बदाम यामध्ये लोह आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. तुमच्या आहारात त्यांचा समावेश केल्याने रक्ताचे प्रमाण आणि शक्ती वाढू शकते.

Picture Credit: Pinterest

विटामिन सी शरीराला लोह चांगल्या प्रकारे शोषण्यास मदत करते. लिंबू, आवळा आणि संत्री यांसारखी फळे लोहाचा प्रभाव वाढवण्यास मदत करतात.

विटामीन सी समृद्ध फळ

Picture Credit: Pinterest

गूळ आणि मधामध्ये नैसर्गिक लोह आणि खनिजे असतात. दररोज गूळ किंवा मधाचे सेवन केल्याने शरीरातील रक्त निर्मिती प्रक्रियेला चालना मिळते आणि हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत होते.

गूळ आणि मध 

Picture Credit: Pinterest

हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी या गोष्टी खाताना ते मर्यादित प्रमाणात खावे अन्यथा आरोग्याच्या समस्या जाणवू शकता.

मर्यादित प्रमाण

Picture Credit: Pinterest

घरात बासरी ठेवणं शुभ की अशुभ ?

पुढे वाचा