हिमोग्लोबिन हे रक्तात असलेले एक प्रथिन आहे, जे फुफ्फुसांमधून शरीराच्या प्रत्येक भागात ऑक्सिजन पोहोचवते आणि पेशींना योग्यरित्या कार्य करण्यास मदत करते.
Picture Credit: Pinterest
जेव्हा हिमोग्लोबिन कमी असते तेव्हा शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. यामुळे अशक्तपणा, थकवा, श्वास घेण्यास त्रास आणि हृदयावर वाढलेला दाब यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
पालक, मेथी आणि मोहरीसारख्या हिरव्या भाज्यांमध्ये लोह भरपूर प्रमाणात असते. ते नियमितपणे खाल्ल्याने शरीरातील रक्त निर्मिती प्रक्रिया सुधारते आणि हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
डाळिंब, बीट, सफरचंद आणि मनुका हे अशक्तपणा कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात. ते शरीराला आवश्यक पोषक तत्वे प्रदान करून हिमोग्लोबिन वाढविण्यास मदत करतात.
Picture Credit: Pinterest
हरभरा, मसूर, राजमा आणि बदाम यामध्ये लोह आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. तुमच्या आहारात त्यांचा समावेश केल्याने रक्ताचे प्रमाण आणि शक्ती वाढू शकते.
Picture Credit: Pinterest
विटामिन सी शरीराला लोह चांगल्या प्रकारे शोषण्यास मदत करते. लिंबू, आवळा आणि संत्री यांसारखी फळे लोहाचा प्रभाव वाढवण्यास मदत करतात.
Picture Credit: Pinterest
गूळ आणि मधामध्ये नैसर्गिक लोह आणि खनिजे असतात. दररोज गूळ किंवा मधाचे सेवन केल्याने शरीरातील रक्त निर्मिती प्रक्रियेला चालना मिळते आणि हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी या गोष्टी खाताना ते मर्यादित प्रमाणात खावे अन्यथा आरोग्याच्या समस्या जाणवू शकता.
Picture Credit: Pinterest