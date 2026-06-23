तुम्ही रस्त्यावर ट्रकच्या मागच्या बाजूला हॉर्न वाजवा असे लिहिलेले पाहिले असेलच.
Img Source: Pinterest
अनेक प्रकारच्या कविता आणि घोषणा लिहिल्या जातात.
बऱ्याच लोकांच्या मनात असा प्रश्न असतो की, ट्रकच्या मागच्या बाजूला हॉर्न वाजवू शकता असे का लिहिलेले असते?
पूर्वी ट्रकना बाजूचे आरसे नसायचे ज्यामुळे मागचे स्पष्ट दिसत नसे.
विंडशील्ड वाइपर, टायरचे ट्रैड, ब्रेक्स आणि हेडलाइट्स तपासा.
यामुळे ट्रक ड्रायव्हरला कळेल की, एखादे वाहन ओव्हरटेक करणार आहे की मागे आहे.
याच कारणामुळे ट्रकच्या मागच्या बाजूला हॉर्न वाजवा, कृपया असे लिहिण्यास सुरुवात झाली, जेणेकरुन मागून येणाऱ्या वाहनांना गरज पडल्यास हॉर्न वाजवता येईल.
त्याचा उद्देश रस्त्यावरील चालकांना सावध करणे हा होता.
कालांतराने ते केवळ एक निर्देश न राहता ट्रकची ओळख बनले.
ट्रकमध्ये अधिक चांगले आरसे आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही ही परंपरा आजही सुरु आहे.