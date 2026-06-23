तुम्हाला माहिती आहे का? ट्रकच्या मागे असे का लिहिले जाते Horn Ok Please?

Automobile

23 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

तुम्ही रस्त्यावर ट्रकच्या मागच्या बाजूला हॉर्न वाजवा असे लिहिलेले पाहिले असेलच.

हॉर्न वाजवा 

Img Source: Pinterest 

अनेक प्रकारच्या कविता आणि घोषणा लिहिल्या जातात. 

कविता आणि घोषणा

बऱ्याच लोकांच्या मनात असा प्रश्न असतो की, ट्रकच्या मागच्या बाजूला हॉर्न वाजवू शकता असे का लिहिलेले असते?

हॉर्न वाजवू शकता

आरसे नसायचे 

पूर्वी ट्रकना बाजूचे आरसे नसायचे ज्यामुळे मागचे स्पष्ट दिसत नसे.

ओव्हरटेक करणारे वाहन

विंडशील्ड वाइपर, टायरचे ट्रैड, ब्रेक्स आणि हेडलाइट्स तपासा.

ट्रक ड्रायव्हरला इशारा

यामुळे ट्रक ड्रायव्हरला कळेल की, एखादे वाहन ओव्हरटेक करणार आहे की मागे आहे.

ट्रकच्या मागच्या बाजूला हॉर्न वाजवा

याच कारणामुळे ट्रकच्या मागच्या बाजूला हॉर्न वाजवा, कृपया असे लिहिण्यास सुरुवात झाली, जेणेकरुन मागून येणाऱ्या वाहनांना गरज पडल्यास हॉर्न वाजवता येईल.

चालकांना सावध करणे

त्याचा उद्देश रस्त्यावरील चालकांना सावध करणे हा होता.

ट्रकची ओळख 

कालांतराने ते केवळ एक निर्देश न राहता ट्रकची ओळख बनले.

ही परंपरा आजही सुरु 

ट्रकमध्ये अधिक चांगले आरसे आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही ही परंपरा आजही सुरु आहे.

पावसात कार घसरू नये म्हणून टायरची ग्रिप अशी तपासा; अपघाताचा धोका होईल कमी!

पुढे वाचा