आजकाल लोक गाड्यांना वेगळा लूक देण्यासाठी विविध बदल करतात.
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मोठे टायर लावणे, सस्पेंशन बदलणे आणि गाडीच्या बॉडीमध्ये बदल करणे हे सामान्य झाले आहे. पण, हे बदल महागात पडू शकतात.
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तुम्ही तुमच्या गाडीत बदल करणे तुम्हाला महागात पडू शकते. याचा विम्यावरही परिणाम होतो.
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पंजाबमधील एका महिंद्रा थार मालकासोबत अलीकडेच असे घडले आहे.
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रस्ता अपघातानंतर त्या व्यक्तीचा ४ लाख रुपयांचा विम्याचा दावा नाकारण्यात आला आहे.
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महिंद्रा थारच्या मालकाने आपल्या गाडीत अनेक बदल केले होते, ज्याची माहिती विमा कंपनीला दिली नव्हती.
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जेव्हा गाडीचा अपघात झाला, तेव्हा मालकाने नुकसानीच्या भरपाईसाठी विम्याचा दावा दाखल केला.
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तपासणीअंती वाहनाची मूळ रचना आणि तंत्रज्ञान बदलण्यात आले होते जे पॉलिसीच्या अटींच्या विरोधात होते.
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गाडीमध्ये केलेल्या बदलांमुळे तिचे स्वरुप पूर्णपणे बदलले होते आणि या बदलांची माहिती आधी देण्यात आली नव्हती.
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परिणामी, गाडी मालकाला अपघाताच्या नुकसानीची भरपाई स्वत:च्या खिशातून करावी लागली.
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