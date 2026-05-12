‘या’ कारणामुळे तुमच्या लॅपटॉपची गती मंदावते.

Science Technology

12 May 2026

Author:  SHREYA DESHMUKH 

स्लो लॅपटॉप 

जर तुमचा लॅपटॉप स्लो होत असेल तर याची अनेक कारणे असू शकतात.

Picture Credit:  Pintetest

स्टोरेज

जर तुमची HDD किंवा SSD पूर्णपणे भरलेली असेल तर सिस्टममधील स्टोरेज मॅनेज करायला स्पेस राहत नाही. ज्यामुळे तुमचा लॅपटॉप स्लो होतो.

Picture Credit:  Pinterest

एकाच वेळी अनेक ब्राउजर टॅब किंवा सॉफ्टवेअस सुरू असतील तर CPU आणि RAM वर अधिक ताण निर्माण होतो. 

CPU आणि RAM वर ताण

Picture Credit:  Pinterest

तसेच लॅपटॉप जास्त गरम झाल्याने स्लो होतो.

दीर्घकाळ काम

Picture Credit:  Pinterest

जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिममुळे लॅपटॉपची गती मंदावते.

जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिम

Picture Credit:  istockphoto

या समस्येच्या निराकरणासाठी लॅपटॉपला पुन्हा चालू (रिस्टार्ट) करा.

रिस्टार्ट करा

Picture Credit:  istockphoto 

तसेच वेळोवेळी त्याला अपडेट केल्याने लॅपटॉप गतीशील होईल.

अपडेट करा

Picture Credit:  istockphoto 

फोल्डेबल फोन खरेदी करताय? या गोष्टी लक्षात ठेवा

पुढे वाचा