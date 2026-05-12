‘या’ कारणामुळे तुमच्या लॅपटॉपची गती मंदावते.

जर तुमचा लॅपटॉप स्लो होत असेल तर याची अनेक कारणे असू शकतात.
जर तुमची HDD किंवा SSD पूर्णपणे भरलेली असेल तर सिस्टममधील स्टोरेज मॅनेज करायला स्पेस राहत नाही. ज्यामुळे तुमचा लॅपटॉप स्लो होतो.
एकाच वेळी अनेक ब्राउजर टॅब किंवा सॉफ्टवेअस सुरू असतील तर CPU आणि RAM वर अधिक ताण निर्माण होतो.
तसेच लॅपटॉप जास्त गरम झाल्याने स्लो होतो.
जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिममुळे लॅपटॉपची गती मंदावते.
या समस्येच्या निराकरणासाठी लॅपटॉपला पुन्हा चालू (रिस्टार्ट) करा.
तसेच वेळोवेळी त्याला अपडेट केल्याने लॅपटॉप गतीशील होईल.
