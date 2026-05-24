इटलीमधील पिझ्झा का हेल्दी असतो?

इटालियन पिझ्झा हेल्दी असण्याची अनेक कारणे आहेत.
त्याला बनवण्यासाठी केवळ मैदा, पाणी, मीठ आणि यीस्टचा वापर केला जातो.
तसेच त्याला काही वेळ आंबवण्यासाठी ठेवले जाते. त्यामुळे तो सहज पचतो.
इटालियन पिझ्झाचा बेस खूपच पातळ असतो. यामध्ये कॅलरी आणि कार्बोहाइड्रेट्स खूपच कमी असतात.
तसेच इथे processed cheese च्या ऐवजी mozzarela cheese वापरले जाते.
तसेच इथे रिफाइंड ऑइल ऐवजी olive oil वापरले जाते.
ते आपल्या हृदयासाठी फायदेशीर असते. तसेच यामध्ये प्रोटीन, फॅट, विटामिन, आणि मिनरल्स संतुलित असतात.
