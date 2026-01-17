भारतात Maruti Wagon R इतकी लोकप्रिय कशी?

Wagon R ची किंमत मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या बजेटमध्ये बसणारी असल्याने ती मोठ्या प्रमाणावर पसंत केली जाते.
पेट्रोल आणि CNG दोन्ही पर्यायांमध्ये Wagon R चा मायलेज चांगला आहे.
Maruti Suzuki ची इंजिन विश्वसनीयता आणि कमी देखभाल खर्च हे Wagon R चे मोठे प्लस पॉइंट्स आहेत.
कॉम्पॅक्ट साइज, हलके स्टिअरिंग आणि चांगली व्हिजिबिलिटी यामुळे शहरातील ट्रॅफिकमध्ये कार चालवणे सोपे जाते.
चांगली लेगरूम, बूट स्पेस आणि आरामदायक सीट्समुळे कुटुंबासाठी ही एक परिपूर्ण कार ठरते.
वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर Wagon R चा CNG व्हेरिएंट अनेक ग्राहकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतो.
देशभरात सहज उपलब्ध असलेले सर्व्हिस सेंटर्स आणि स्वस्त स्पेअर पार्ट्स ग्राहकांचा विश्वास वाढवतात.