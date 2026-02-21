भारतात MG Windosr EV ला इतकी तुफान  मागणी का?

भारतात अनेक ऑटो कंपन्या इलेक्ट्रिक कार ऑफर करत असतात.
Picture Credit: Pinterest
एमजी मोटर्सच्या इलेक्ट्रिक कारला तर ग्राहकांनी भरघोस प्रतिसाद दिला आहे.
अशीच एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार म्हणजे MG Windsor EV.
2025 मध्ये विंडसर ईव्हीच्या 46,700 युनिट्सची विक्री झाली.
चला जाणून घेऊयात, या इलेक्ट्रिक कारला इतकी मागणी का मिळत आहे?
शहरात रोजच्या वापरासाठी पुरेशी अशी सुमारे 300+ किमी रेंज मिळत असल्याने ग्राहकांचा विश्वास वाढतो.
Windsor EV चे SUV-स्टाईल लूक, LED लाईट्स आणि फ्युचरिस्टिक फ्रंट डिझाइन तरुणांना आकर्षित करते.