महामार्गावर गाडीच्या खिडक्या उघड्या ठेवून गाडी चालवणे केवळ गैरसोयीचेच नाही, तर त्याचा परिणाम मायलेज आणि सुरक्षिततेवरही होतो.
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महामार्गावर गाडीत्या खिडक्या उघड्या ठेवून गाडी चालवणे किती धोकादायक असू शकते, हे जाणून घेणार आहोत.
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उघड्या खिडक्यांमुळे वायुगतिकी बिघडते, ज्यामुळे इंधनाचा वापर वाढतो.
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रस्त्यावरील धूळ थेट केबिनमध्ये शिरतो.
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ज्यामुळे डोळ्यांमध्ये जळजळ, कोरडेपणा आणि धुळीच्या समस्या निर्माण होतात.
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गाडी आदळून उडालेल्या लहान दगडांमुळे इजा होऊ शकते.
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असे मानले जाते की असे केल्याने जास्त वेगात गाडीचा तोलही बिघडू शकतो.
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थेट सूर्यप्रकाशामुळे त्वचेचे नुकसान होऊ शकते आणि त्वचा काळवंडू शकते.
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उत्तम मायलेज, सुरक्षितता आणि आरामासाठी महामार्गावर तुमच्या गाडीच्या खिडक्या बंद ठेवा.
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