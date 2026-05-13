फोन गरम होतोय? दुर्लक्ष केल्यास Performance आणि Battery होईल खराब!

13 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Heavy Apps आणि Gaming

मोठे Games आणि Video Editing Apps Processor वर जास्त ताण टाकतात.

सतत फास्ट चार्जिंग

वारंवार Fast Charging मुळे Smartphone Heat होऊ शकतो.

अनेक Apps Background मध्ये चालू असल्यास RAM आणि Battery वर Load वाढतो.

Background Apps चालू असणे

Direct Sunlight मध्ये Phone वापरल्यास Temperature पटकन वाढतो.

उन्हात फोन वापरणे

Storage खूप भरल्यास Phone Slow आणि Heat होऊ शकतो.

Storage Full असणे

Local किंवा Duplicate Charger मुळे Heating आणि Battery Damage होऊ शकते. करायला विसरतो.

खराब Charger वापरणे

कधी कधी Buggy Update मुळेही Phone जास्त गरम होतो.

Software Bugs

