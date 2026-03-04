टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन म्हणजे पासवर्ड आणि सिक्युरिटीचे दुसरे थर.
Picture Credit: Pinterest
टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशनमुळे तुमचा डेटा अधिक सुरक्षित राहतो.
Picture Credit: Pinterest
टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशनचा वापर करण्यासाठी सर्वाक आधी पासवर्ड आणि नंतर ओटीपी वापरावा लागतो.
Picture Credit: Pinterest
पासवर्ड आणि ओटीपी टाकल्यानंतरच टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन वापरू शकता.
Picture Credit: Pinterest
तुमचं अकाऊंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन गरजेचं असतं.
\Picture Credit: Pinterest
बँकिंग, यूपीआय, सोशल मीडियावरील अकाऊंट सुरक्षित ठेवायचे असतील 2FA वापरा.
Picture Credit: Pinterest
जीमेल, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, बँकिंग अॅप्ससाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन वापरू शकता.
Picture Credit: Pinterest
टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशनमुळे तुमच्या अकाऊंटला अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान केली जाते.
Picture Credit: Pinterest