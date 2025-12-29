मासिकपाळीच्या त्रासावर 'हा' सुका मेवा ठरतो फायदेशीर 

आजकालच्या धावपळीच्या आयुष्यात महिलांना मासिक पाळीचा त्रास मोठ्या प्रमाणात जाणवतो.
अनियमित मासिकपाळीमुळे अतिरिक्त रक्तस्त्राव होणं तसंच ओटीपोटात दुखणं हा त्रास होत असतो.
पेनकिलर घेऊन देखील हा त्रास अनेकदा कमी होत नाही.
या अनियमित मासिकपाळीमुळे रक्ताची कमतरता मोठ्या प्रमाणात जाणवते.
मासिकपाळीच्या त्रासावर काळे मनुके खाणं फायदेशीर ठरतं.
काळ्या मनुक्याच्या सेवनाने रक्ताची कमतरता भरुन निघते.
काळे मनुक्यात कॅल्शिअम मुबलक असल्याने हाडांचं आरोग्य सुधारतं.
पाळीमुळे येणारा अशक्तपणा काळ्या मनुक्य़ाचा सेवनाने कमी होतो.
शरीरातील हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यासाठी काळ्या मनुक्यांचा फायदा होतो.
