वृत्तपत्रात दिलेले गरम अन्न का खाऊ नये? जाणून घ्या

Lifestyle

26 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

वृत्तपत्रात गुंडाळलेले अन्न

कागदात किंवा वृत्तपत्रात (पेपर) बांधलेले तळलेले पदार्थ आरोग्याला घातक असतात, कारण पेपरच्या शाईमधील विषारी रसायने आणि जड धातू तळलेल्या पदार्थातील तेलात सहज मिसळतात.

Picture Credit: Pinterest

वृत्तपत्रांच्या छपाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शाईमध्ये शिसे आणि इतर जड धातू असतात ज्याचे अवशेष अन्नामध्ये उतरते आणि ते आपण खाल्ल्याने गंभीर आजाराचा सामना करावा लागू शकतो.

आरोग्याला होणारे धोके

Picture Credit: Pinterest

घातक रसायने व शिसे

वृत्तपत्रांच्या छपाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शाईमध्ये शिसे आणि इतर जड धातू असतात, जे गरम किंवा तेलकट अन्नाच्या संपर्कात आल्यास पोटात जातात.

Picture Credit: Pinterest

यामुळे पोटाचे आजार, पचनक्रिया मंदावणे आणि आतड्यांवर वाईट परिणाम होतो.

पचन संस्था बिघडणे 

Picture Credit: Pinterest

या विषारी घटकांचा शरीरावर दीर्घकाळ घातक परिणाम होऊन कर्करोगासारखे (कॅन्सर) जीवघेणे आजार होण्याचा धोका वाढतो.

गंभीर आजार

Picture Credit: Pinterest

जीवाणूंचा संसर्ग 

Picture Credit: Pinterest

कागद हाताळण्याच्या आणि वाटप करण्याच्या प्रक्रियेत त्यावर अनेक हानिकारक बॅक्टेरिया व विषाणू असतात, जे अन्नावाटे शरीरात प्रवेश करतात.

काय काळजी घ्यावी

Picture Credit: Pinterest

तेल शोषण्यासाठी किंवा पदार्थ पॅक करण्यासाठी कधीही वृत्तपत्राचा वापर करू नका. अन्न ठेवण्यासाठी नेहमी अन्न-श्रेणीतील कागद किंवा स्वच्छ पानांचा वापर करावा

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