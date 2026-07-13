मैद्याचे पदार्थ खाण्यापूर्वी जाणून घ्या त्याचे दुष्परिणाम

Lifestyle

13 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

मैदा जास्त का खावू नये

मैदा जास्त प्रमाणात खाणे आपल्या आरोग्यासाठी धोकादायक असू शकते. मैद्याच्या प्रक्रियेमध्ये गव्हातील कोंडा आणि पोषक भाग काढून टाकला जातो. यामुळे अतिरिक्त मैद्याचे सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जाते.

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मैदा पचायला जड असतो आणि त्यात फायबर नसल्यामुळे बद्धकोष्ठता आणि अपचनाचा त्रास होऊ शकतो.

पचनाच्या समस्या 

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वजन वाढणे

मैद्यामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण जास्त असते. हे पदार्थ वारंवार खाल्ल्यास लठ्ठपणा वाढू शकतो.

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 मैद्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स खूप जास्त असतो. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढू शकते, ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका वाढतो.

 मधुमेह

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अतिरिक्त मैद्याचे सेवन शरीरातील कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्स वाढवते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका उद्भवू शकतो.

हृदयाचे आरोग्य

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इम्युनिटीवर परिणाम

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मैदा पांढरा शुभ्र करण्यासाठी ब्लीचिंग प्रक्रिया केली जाते. तसेच यामध्ये पोषक घटक नसल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते.

हाडे कमकुवत होणे

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मैद्यामध्ये आम्लधर्मीय गुणधर्म असतात, ज्यामुळे हाडे कमकुवत होऊ शकतात

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