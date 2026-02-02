'या' कारणांसाठी प्लॅस्टिकच्या बॉटलमधून पाणी पिऊ नये 

सगळ्यात जीवनावश्यक काय तर पाणी.
एकवेळ माणूस दिवसभर काही ही न खाता राहू शकतो पण पाण्याशिवाय नाही.
मात्र पाणी ही गरजेची बाब आहे हे नक्की.
प्लॅस्टीकच्या बाटलीतून पाणी पिणं हे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.
प्लॅस्टीक बॉटल हवाबंद असल्याने त्यात जीवाणूंचा वावर अधिक असतो.
सतत एक बॉटल पिण्यासाठी वापरल्याने प्लॅस्टिकमध्ये रासायनिक क्रिया तयार होते.
जर तुम्ही प्लॅस्टिकच्या बॉटलमधून गरम पाणी पित असाल तर आजाराला आमंत्रण देत आहात.
