V2V टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय? 2028 पासून वाहनांमध्ये होऊ शकतो मोठा बदल

Automobile

04 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

V2V म्हणजे अशी प्रणाली ज्यामध्ये वाहने एकमेकांशी वायरलेस पद्धतीने महत्त्वाची माहिती शेअर करू शकतात.

V2V सिस्टम म्हणजे काय?

Picture Credit:pinterest

– वाहनाचा वेग – दिशा – लोकेशन – ब्रेक लावल्याची सूचना यामुळे जवळील वाहनांना संभाव्य धोका आधीच समजू शकतो.

कोणती माहिती शेअर होईल?

Picture Credit:pinterest

समोरचे वाहन अचानक थांबले किंवा वळले, तर V2V सिस्टम इतर वाहनांना त्वरित इशारा देऊ शकते.

अपघात टाळण्यास मदत

Picture Credit:pinterest

ADAS कॅमेरे आणि सेन्सर्सवर काम करते, तर V2V थेट इतर वाहनांकडून माहिती घेते. त्यामुळे काही परिस्थितींमध्ये अधिक लवकर इशारा मिळू शकतो.

ADAS पेक्षा वेगळी कशी?

Picture Credit:pinterest

सरकारच्या मसुद्यानुसार 1 ऑक्टोबर 2028 पासून नव्या L, M आणि N श्रेणीतील वाहनांमध्ये ही प्रणाली अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे.

कधी लागू होऊ शकते?

Picture Credit:pinterest

अपघाताचा धोका कमी सुरक्षित ओव्हरटेक ब्लाइंड स्पॉटची माहिती  स्मार्ट ट्रॅफिक व्यवस्थापन

वाहनचालकांना काय फायदा?

Picture Credit:pinterest

V2V तंत्रज्ञानामुळे भविष्यातील Connected Cars अधिक सुरक्षित, स्मार्ट आणि कार्यक्षम बनू शकतात.

भारतातील वाहनांमध्ये मोठा बदल

Picture Credit:pinterest

सध्या हा मसुदा प्रस्ताव असून अंतिम नियम अद्याप लागू झालेले नाहीत. मात्र, मंजुरी मिळाल्यास V2V प्रणाली भारतातील रस्ते सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

सुरक्षित प्रवासासाठी मोठे पाऊल

Picture Credit:pinterest

Google Maps वर Bridge की Road? या एका ट्रिकने कधीच होणार नाही गोंधळ! 

 पुढे वाचा