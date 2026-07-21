हार्ट रेट, झोपेची गुणवत्ता आणि तणावाची पातळी ट्रॅक करून आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यास मदत करते.
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झोपेचे पॅटर्न समजून घेण्यासाठी उपयुक्त. चांगली झोप मेंदूच्या कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाची असते.
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बाहेरील आवाज कमी करून काम किंवा अभ्यास करताना एकाग्रता वाढवण्यास मदत करतात.
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श्वसन आणि ध्यानासाठी मार्गदर्शन करणारी स्मार्ट डिव्हाइसेस मानसिक तणाव कमी करण्यास मदत करू शकतात.
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मोबाइलच्या तुलनेत डोळ्यांवरील ताण कमी होतो. दीर्घकाळ वाचनासाठी हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.
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वेळेनुसार प्रकाशाची तीव्रता बदलणारे स्मार्ट लाइट्स झोपेचे चक्र आणि दैनंदिन दिनचर्या सुधारण्यास मदत करतात.
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दैनंदिन पावले, व्यायाम आणि शारीरिक हालचालींची नोंद ठेवते. नियमित हालचाल मेंदूच्या आरोग्यासाठीही उपयुक्त असते.
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गॅजेट्स मदत करू शकतात, पण संतुलित आहार, पुरेशी झोप, नियमित व्यायाम आणि स्क्रीन टाइमवर नियंत्रण ठेवणेही मेंदूच्या आरोग्यासाठी तितकेच आवश्यक आहे.
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