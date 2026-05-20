जगातला सर्वात आनंदी देश कोणता आहे?

20 May 2026

Author: shreya deshmukh

आनंदी देशाचा अर्थ हा भरपूर पैसा आणि मोठमोठ्या बिल्डिंगची स्वायत्तता असणे नाही.

सर्वात आनंदी देश तो आहे, जिथे लोक आपल्या जीवनात संतुष्ट आहेत आणि ते मानसिकदृष्ट्या  सुदृढ आहेत.

आनंदी देशांची एक यादी दरवर्षी जाहीर होते, ज्याला वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट म्हणतात.

आनंदाबद्दल सर्वप्रथम भूटानच्या राजाने चर्चा केली असून देशाची प्रगती ही त्याच्या जीडीपीवर अवलंबून नसून त्या देशातले लोक किती आनंदी आहेत यावर आधारित असल्याचे म्हटले.

गेल्यावर्षी आनंदी देशांच्या यादीत Finland चे स्थान पहिले होते.

याचबरोबर डेन्मार्क, आइसलँड, स्वीडन आणि नॉर्वे यांसारखे देश टॉप-10 मध्ये समाविष्ट होते.

यामध्ये भारताची रँकिंग खूपच खाली आहे. यामागे असमानता, बेरोजगारी आणि सामाजिक समस्या ही महत्त्वाची कारणे मानली जातात.

