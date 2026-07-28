'रोबोट फोन' लवकरच होणार लाँच

Science Technology

28 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

लाँच डेट

हॉनरने त्यांच्या पहिल्या होनोर रोबोट फोनच्या लाँच डेटची घोषणा केली आहे. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

रोबोट फोन

जगातील पहिला रोबोट फोन 12 ऑगस्ट रोजी लाँच केला जाणार आहे. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

कॅमेरा सिस्टिम

या डिव्हाईसची विशेषत: म्हणजेच त्याचे मॅकेनिकल गिम्बलवाले कॅमेरा सिस्टिम. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

वस्तू ट्रॅकिंग

हा कॅमेरा 360 डिग्री फीरू शकतो आणि ऑटोमॅटिक पद्धतीने वस्तू ट्रॅक करू शकतो. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

कंपनीने त्यांच्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर याची बुकींग देखील सुरु केली आहे. 

अधिकृत प्लॅटफॉर्म

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्री बुकींगसाठी ग्राहकांना 500 युआन भरावे लागणार आहेत. 

प्री बुकींग

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

ऑर्डर कन्फर्म झाल्यानंतर ग्राहकांना 24 तासांत पेमेंट करावे लागणार आहे. 

24 तासांत पेमेंट

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्टार ट्रेल सिल्व्हर आणि मून शॅडो ग्रे या दोन रंगात स्मार्टफोन लाँच केला जाणार आहे. 

रंग पर्याय 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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