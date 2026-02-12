'जगात भारी' आहेत 20व्या शतकातील, या Iconic  भारतीय कार

12 February 2026

Author: वेद बर्वे

हिंदुस्तान मोटर्सनी 1957 मध्ये Ambassador कार बनवली तिच्या डिझाईनमुळे तिला  'The Tank' हे टोपणनाव मिळाले

Hindustan Ambassador

Picture Credit: Samsung

प्रिमियर ऑटोमोबाईल्सद्वारे 1964 मध्ये निर्मिती, याचेच पुढील वर्जन फियाट कार

Premier Padmini

Picture Credit: Pinterest

मारूती उद्योग समूहाद्वारे 1983 मध्ये निर्मिती क्लासिक फॅमिली कार

Maruti 800

Picture Credit: Pinterest

हिंदुस्तान मोटर्स कडून 1954 मध्ये निर्मती, एम्बॅसिडर एराचा झाला जन्म

Hindustan Landmaster

Picture Credit: Pinterest

हिंदुस्तान मोटर्सद्वारे 1984 मध्ये  निर्मिती, 'मसल सिडान' टोपणनाव असलेली सर्वात महाग कार 

HM Contessa

Picture Credit: Pinterest

सिपानी ऑटोमोबाईलद्वारे 1982 मध्ये निर्मिती, बंगळुरूमध्ये निर्मिती

Sipani Dolphin

Picture Credit: Pinterest

स्टॅंडर्ड मोटर्सकडून 1971-72 मध्ये निर्मिती, ब्रिटीश कारवर आधारित

Standard Gazel

Picture Credit: Pinterest

