30 हजार रुपयांच्या बजेटमध्ये स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय?
Xiaomi 14 Civi तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Xiaomi 14 Civi स्मार्टफोन 54,998 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता.
शाओमीच्या या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना तब्बल 24,350 रुपयांचे डिस्काऊंट मिळत आहे.
ऑफर आणि डिस्काऊंटनंतर डिव्हाईस 29,999 रुपयांत उपलब्ध आहे.
ही जबरदस्त ऑफर ग्राहकांना फ्लिपकार्टवर मिळणार आहे.
फ्लिपकार्ट एक्सिस बँक आणि SBI क्रेडिट कार्डसह 1500 रुपयांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे.
तसेच प्लॅटफॉर्म एक्सचेंज ऑफरचा फायदा घेण्याची संधी देखील मिळणार आहे.
