24 हजारांच्या डिस्काऊंट खरेदी करा हा  Xiaomi स्मार्टफोन

Science Technology

23 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

30 हजार रुपयांच्या बजेटमध्ये स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय?

बजेट स्मार्टफोन 

Picture Credit: Pinterest

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14 Civi तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. 

Picture Credit: Pinterest

Xiaomi 14 Civi स्मार्टफोन 54,998 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता.

लाँच किंमत

Picture Credit: Pinterest

शाओमीच्या या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना तब्बल 24,350 रुपयांचे डिस्काऊंट मिळत आहे. 

डिस्काऊंट ऑफर

Picture Credit: Pinterest

ऑफर आणि डिस्काऊंटनंतर डिव्हाईस 29,999 रुपयांत उपलब्ध आहे. 

स्मार्टफोनची किंमत

\Picture Credit: Pinterest

ही जबरदस्त ऑफर ग्राहकांना फ्लिपकार्टवर मिळणार आहे.

फ्लिपकार्टवर खरेदी करा

Picture Credit: Pinterest

फ्लिपकार्ट एक्सिस बँक आणि SBI क्रेडिट कार्डसह 1500 रुपयांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे. 

एक्सिस बँक

Picture Credit: Pinterest

तसेच प्लॅटफॉर्म एक्सचेंज ऑफरचा फायदा घेण्याची संधी देखील मिळणार आहे. 

एक्सचेंज ऑफर

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा