शाओमी लवकरच Xiaomi 18 Pro Max हा नवीन स्मार्टफोन लाँच करणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
लाँचिंगपूर्वीच या स्मार्टफोनचे डिटेल्स लीक झाले आहेत.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
नव्या स्मार्टफोनमध्ये ड्युअल 200-मेगापिक्सेल कॅमेरे दिले जाऊ शकतात.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
या स्मार्टफोनमध्ये 8,500mAh बॅटरी दिली आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
शाओमी 18 प्रो मॅक्समध्ये एक कस्टम फ्लॅट डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
या स्मार्टफोनच्या चारही बाजूला पातळ बेजेल्स दिले जाऊ शकतात.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आगामी स्मार्टफोनमध्ये 6.9-इंच 2K ओएलईडी डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
फोनमध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिळू शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)