18 February 2026

Author: Ved Barve

Yamaha ची स्मार्ट इलेक्ट्रिक सायकल

Electric Cycle चे स्मार्ट फिचर्स इंधनाची बचत

Yamaha Electric Cycle

एकाच चार्जमध्ये अंदाजे 120–150 km पर्यंत राईडिंग रेंज

रेंज

लिथियम-आयन बॅटरी, होम सॉकेटने चार्ज होऊ शकते

बॅटरी

चार्जिंग

साधारण 3.5-4 तासांमध्ये  पूर्ण चार्ज होण्याची अपेक्षा

पॉवरफुल मोटर

यामध्ये Powerful hub motor दिली जाऊ शकते, जी सुमारे 250W ते 500W पर्यंत पॉवर देऊ शकते

डिजिटल फीचर्स

डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइट्स, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीसह अन्य स्मार्ट फिचर्स

सेफ्टी

LED हेडलँप्स, ब्रेकिंग सिस्टम  आणि सुरक्षित राईड कंट्रोल

किंमत

भारतात साधारण किंमत अंदाजे 40-55 हजारांच्या दरम्यान असू शकते

