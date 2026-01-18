Yamaha MT 15 ची ऑन रोड किंमत किती?

भारतात स्टायलिश बाईकला ग्राहक नेहमीच चांगला प्रतिसाद देत आले आहेत.
Picture Credit: Pinterest
यामाहा या दुचाकी उत्पादक कंपनीने देशात अनेक उत्तम आणि स्टायलिश दुचाक्या ऑफर केल्या आहेत.
यामाहा एमटी 15 ही त्यातीलच एक लोकप्रिय बाईक.
ही बाईक तिच्या दमदार परफॉर्मन्स आणि आकर्षक लुकसाठी ओळखली जाते.
या बाईकमध्ये 155cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन पाहायला मिळते.
यामाहा MT-15 बाईकचा मायलेज साधारणपणे 45 ते 50 किमी/लीटर असतो, जो रायडिंग स्टाईल आणि परिस्थितीनुसार बदलू शकतो.
या बाईकची ऑन-रोड किंमत मुंबईत सुमारे 1.87 लाख ते 1.90 लाख (V2 मॉडेल) असू शकते.