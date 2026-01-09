Yamaha XSR 155 चा मायलेज किती?

Autmobile

09 January 2026

Author:  मयुर नवले

2025 मध्ये दमदार बाईक लाँच झाल्या.

दमदार बाईक

Picture Credit: Pinterest

त्यातही 150cc सेगमेंटमध्ये एक नवीन बाईक लाँच जी अल्पावधीतच लोकप्रिय ठरतेय.

150cc सेगमेंट

Yamaha XSR 155 ही यामाहाची नवीन आणि आकर्षक बाईक लाँच झाली आहे.

Yamaha XSR 155

या बाईकचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे रेट्रो मॉडर्न लूक, जे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे आहे.

रेट्रो मॉडर्न लूक 

या बाईकची एक्स शोरुम किंमत 1.47 लाख रुपये आहे.

किंमत

Yamaha XSR 155 सुमारे 45 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देऊ शकते.

मायलेज किती?

जर तुम्हाला स्पोर्टी रायडिंगसाठी बाईक शोधत असाल तर Yamaha XSR 155 तुमच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन आहे.

स्पोर्टी रायडिंगसाठी बेस्ट 

