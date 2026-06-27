Yamaha ची पहिली Electric Scooter!

Automobile

27 June, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Yamaha AEROX-E ची एँट्री

Yamaha ची AEROX-E ही स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर लवकरच लाँच होणार आहे. कंपनीने भारतासाठी विकसित केलेली ही पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे.

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स्पोर्टी डिझाइन 

AEROX 155 सारखाच मॅक्सी-स्कूटर लूक मिळतो. नवीन व्हाईट-ग्रीन कलर स्कीम आणि EV डिझाइन यामुळे ती वेगळी दिसते.

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पॉवरफुल इलेक्ट्रिक मोटर

या स्कूटरमध्ये 9.4kW BLDC मोटर आणि 48Nm टॉर्क दिला आहे. त्यामुळे वेगवान राइडिंगचा अनुभव येईल.

Picture Credit: Pinterest

दोन रिमूव्हेबल 3kWh बॅटरी पॅकसह कंपनीने 106 किमीपर्यंतची रेंज आहे.

106 किमीची रेंज

Picture Credit: Pinterest

TFT डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, Navigation, Call/SMS Alerts आणि Mobile App सपोर्ट यांसारखे आधुनिक फीचर्स मिळतात.

स्मार्ट फीचर्स

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Eco, Standard आणि Power असे तीन Riding Modes दिले आहेत. Boost Mode मुळे ओव्हरटेक करताना अतिरिक्त पॉवर मिळते.

रायडिंग मोड्स

\Picture Credit: Pinterest

दोन्ही चाकांना Disc Brakes, Single-Channel ABS आणि Tubeless Tyres यामुळे सुरक्षित राइडिंगचा अनुभव मिळतो.

सुरक्षेवर भर

Picture Credit: Pinterest

Yamaha AEROX-E ची भारतातील अपेक्षित किंमत सुमारे ₹2.90 लाख असून लाँचनंतर अंतिम किंमत जाहीर होईल.

अपेक्षित किंमत

Picture Credit: Pinterest

लाँचनंतर Yamaha AEROX-E ची स्पर्धा प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्सशी होणार असून स्पोर्टी परफॉर्मन्स शोधणाऱ्यांसाठी हा एक वेगळा पर्याय ठरू शकतो.

कोणाशी होणार स्पर्धा?

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